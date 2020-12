Bigg Boss 14: घर में वापसी के साथ एजाज खान से भिड़े राहुल वैद्य, ट्विटर पर हुए ट्रेंड

नई दिल्ली: टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में आए दिन कोई न कोई बड़ा ट्विस्ट आता रहता है। इन दिनों घर में कई कंटेस्टेंट्स मिलकर धमाल मचा रहे हैं। चैलेंजर्स के रूप में लाए गए कंटेस्टेंट्स के आने पर शो एक बार मसालेदार हो गया है। वहीं, इसी हफ्ते सिंगर राहुल वैद्य ने भी घर में दोबारा एंट्री ले ली है। राहुल के शो छोड़कर जाने पर उनके फैंस काफी नाराज हो गए थे। वह उन्हें फिर से शो में लाने की डिमांड कर रहे थे।

ऐसे में राहुल ने घर में एंट्री के साथ ही एजाज खान के साथ पंगा ले लिया है। दरअसल, बीते एपिसोड में दिखाया गया कि एक टास्क के दौरान तू-तू मैं-मैं हो जाती है। राहुल, एजाज से कहते हैं कि तुम अपनी सारी ताकत औरतों पर दिखाते हो। जिसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस होती है। वहीं, आज के एपिसोड में भी दोनों की भिडंत होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई की भी नौबत आ जाती है।

Exclusive.



Rahul vs Eijaz is Masssss.



It's much better than Rahul vs Rubina.



I literally want this to continue till the end.

This rivalry could save this season.



Nd as usual @BiggBoss

is turning into #RahulVaidya Show.#RahulIsTheBoss — King Satya Pandit (@KingSatyaPandit) December 17, 2020

This is one of dA best episode in #BB14 bcz of only #RahulVaidya 🔥



His Fights with Chicha

His Logics on Rubinas Task

His Prank on Rakhi

His Dedication for Task

His One Liners



The episode was full of Drama, Action, Entertainments & Comedy



Only bcz of @rahulvaidya23@ColorsTV — Team Asim Mumbai FC🇻🇮 (@Preemen2) December 17, 2020

राहुल और एजाज की इस लड़ाई में फैंस राहुल का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। दर्शकों का उनका ये रूप काफी पसंद आ रहा है। ट्विटर पर राहुल का नाम ट्रेंड कर रहा है। लोगों का कहना है कि राहुल को सिर्फ एजाज से ही लड़ना ही चाहिए। रुबीना के साथ उनकी लड़ाई इतनी अच्छी नहीं लगती लेकिन एजाज के साथ उन्हें सीजन एंड होने तक लड़ना चाहिए। दरअसल, राहुल ने कहा था कि वह एजाज को एक्सपोज़ करेंगे। उन्होंने एजाज पर सिम्पैथी लेने का आरोप लगाया।

Halka Aadmi Eijaz



Halka & Sasta Wakeel & Nalla Abhinav



Thandi & Halki Aurat Chubina



That's the beauty of #RahulVaidya trolling 😂😂😂



Whenever i hear such words from him on them, i can't hold my laughing 😂 #BiggBoss14 #BB14#BiggBoss @ColorsTV @BiggBoss@EndemolShineIND — Shaun 🎄 (@Shaun_Rulex) December 17, 2020