Salman Khan के बाद रूबीना दिलैक को पड़ी अभिनव शुक्ला की डांट, बोले- चुप करके बैठ जा यहां...

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 14' का इस वीकेंड का वार बहुत ही धमाकेदार रहा। सलमान खान ने एक-एक कर सभी घरवालों की जमकर क्लास लगाई। लेकिन शो की मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट रुबीना दिलैक पर सलमान कुछ ज्यादा ही बरसे। अर्शी खान के साथ किए गए बर्ताब के कारण वह रुबीना से काफी नाराज थे। वहीं, घर पर अपना हुक्म चलाने को लेकर भी सलमान ने जमकर उन्हें फटकार लगाई। इस वाक्ये से रुबीना पूरी तरह टूट जाती हैं और उनका अभिनव शुक्ला से झगड़ा हो जाता है।

आज टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड का एक प्रोमो शेयर किया गया है। वीडियो में रुबीना और अभिनव के बीच काफी झगड़ा होता है। इस बीच रुबीना रोती हुईं भी दिखाई देती हैं। दरअसल, वीकेंड के वार के तर्ज पर अभिनव, रुबीना से कहते हैं, ‘राखी का जो मज़ाक उड़ाया गया वो सच में बाहर बहुत बुरा लगा होगा’। इसपर रुबीना कहती हैं, 'सुन लिया ना अब बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है’। इसके बाद अभिनव कहते हैं, 'बोल रहा था ना उस दिन मत ड्रामा कर सोने को लेकर, अब ये रोज चढ़ेंगे तेरे पर।'

सोफे पर बैठ हवन करने पर Raghav Juyal को किया ट्रोल, एक्टर ने वैसी ही भाषा में दिया जवाब

#WeekendKaVaar mein uthaayi gayi baatein bani #Rubinav ke beech takraar ki wajah!@RubiDilaik @ashukla09

Watch #BiggBoss tonight at 10:30 PM.



Catch it before TV on @VootSelect.@BeingSalmanKhan #BiggBoss2020 #BiggBoss14 #BB14 @PlayMPL pic.twitter.com/zxy7THV7FB