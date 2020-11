Bigg Boss 14: रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के रिश्ते हो रहे हैं खराब, लोगों ने जैस्मिन को ठहराया जिम्मेदार.. देखिए वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में अब तक जिन सदस्यों के बीच दोस्ती नजर आ रही थीं उनमें भी अब टकराव नजर आने लगा है। घर में बने रहने के लिए और कैप्टेंसी टास्क को खेलते-खेलते अपनों में ही अब लड़ाई नजर आने लगी है। हाल ही में कैप्टेंसी टास्क के दौरान घर में दो बहनों को अलग करना था जिसमें कविता कौशिक (Kavita Kaushik) रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) और जैस्मीन भसीन (Jasmin Bhasin) के परिवार में बंटवारा करती हैं। इसके बाद दोनों के बीच एक बड़ी झड़प देखने को मिली। जिसका असर रुबीना और उनके पति अभिनव के रिश्ते पर भी दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे को जमकर बातें सुनाते हुए नजर आए।

