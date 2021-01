Bigg Boss 14: सलमान खान ने राखी सावंत का मजाक उड़ाने पर जैस्मिन को लगाई फटकार, कहा- पता भी है कि डॉक्टरों ने..

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 में इन दिनों जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) के बदले हुए तेवर देखकर सभी हैरान हो गए हैं। उनके कारनामें देखकर कई बार सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया गया। पिछले दिनों उन्हें एक बचकानी हरकत कर राखी सावंत (Rakhi Sawant) की नाक को चोट पहुंचा दी थी। राखी की नाक पर चोट आने के बाद डॉक्टरों को भी बुलाया गया था इसके बावजूद जैस्मिन ने इसे एक नाटक ही बताया। उन्होंने कहा था कि राखी सिर्फ ड्रामा कर रही हैं कि उन्हें चोट लग गई है। अब वीकेंड का वार में सलमान खान (Salman Khan) ने जैस्मिन की अच्छी क्लास ली है। उन्होंने जैस्मिन के कारनामें देखकर उन्हें जमकर फटकार लगाई और राखी से माफी भी मंगवाई।

सलमान ने शनिवार को एपिसोड की शुरुआत में ही राखी सावंत के साथ हुए बर्ताव पर बात की। घरवालों का राखी के प्रति गलत व्यवहार सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग सभी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राखी की घर में काफी बेइज्जती की जा रही है। कभी उनकी सर्जरी तो कभी उनकी शादी को लेकर कमेंट किया जा रहा है। सलमान ने जैस्मिन से सवाल किया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि राखी नाटक कर रही हैं। बिग बॉस ने भी इस बात को कहा था कि राखी को चोट लगी है। जैस्मिन अपनी सफाई में कहती हैं कि वो सच जानना चाहती थीं ताकि राखी से माफी मांग सके। हालांकि सलमान उनकी किसी भी बात पर नॉर्मल नहीं होते हैं।

