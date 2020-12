Bigg Boss 14: विकास गुप्ता को हद में रहने के लिए बोलीं अर्शी खान, नाइटी पहनकर लूटा था दिल

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में चैलेंजर्स की एंट्री के बाद घर का माहौल एकदम बदल चुका है। अर्शी खान (Arshi Khan) फिर से अपने पुराने अवतार में नजर आ रही हैं लेकिन विकास गुप्ता (Vikas Gupta) के साथ उनकी पहली सी दोस्ती नहीं रही है। अब अर्शी और विकास एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं फिर भी एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। जाहिर है ऐसे में दोनों की लड़ाई दर्शकों को जरूर देखने को मिलेगी। हाल ही में शो का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें अर्शी विकास गुप्ता को खूब खरी-खोटी सुनाती हुई दिख रही हैं। बिग बॉस 11 में अर्शी खान और विकास गुप्ता की अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी।

बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी दोनों में बढ़िया बॉन्डिंग रही लेकिन किसी कारण बाद में अर्शी और विकास ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। बिग बॉस 14 के सेट पर भी अर्शी ने सलमान खान के सामने विकास को धोखेबाज बोला था। उन्होंने कहा था कि ये इंसान एक नंबर का धोखेबाज है। अब घर के अंदर भी अर्शी पिछली बातों का गुस्सा विकास पर जमकर निकालने वाली हैं। अर्शी और विकास की इस लड़ाई में घर के बाकी सदस्य भी खूब मजे लेते हुए दिखाई देने वाले हैं।

