इंतजार खत्म! सामने आई Bigg Boss 16 की प्रीमियर डेट, इस दिन टीवी पर शो के साथ दस्तक देंगे सलमान खान

बिग बॉस इतने सालों से लोकप्रिय शोज की लिस्ट में शुमार है। फैंस को हर साल इस शो का बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले कुछ दिनों से शो के 16वें सीजन को लेकर तरह तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो आपको खुश कर देगी। जी हां बिग बॉस के सीजन 16 की प्रीमियर डेट सामने आ गई है, जिसके बाद फैंस काफी खुश हैं।

हर सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतजार होता है। सभी इसके प्रीमियर डेट की घोषमा का इंतजार करते हैं। अब एक बार फिर शो टीवी पर जल्द ही दस्तक देने वाला है। शो को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है लेकिन इसके कंटेस्टेंट से लेकर प्रीमियर तक की डेट को लेकर कई खबरें आ रही हैं। पहले बताया जा रहा था कि यह शो अक्‍टूबर की पहली तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन अब चर्चा है कि मेकर्स ने प्रीमियर की नई तारीख तय की है।



एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शो की टेंटेटिव रिलीज डेट के रूप में 8 अक्टूबर पर मुहर लगाई गई है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये आने वाले कुछ दिनों में मालूम चल ही जाएगा।

