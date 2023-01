बिग बॉस फिनाले से पहले प्रियंका ने दोगुनी की फीस, हर हफ्ते मिलेगी इतनी मोटी रकम

'उडारियां' फेम प्रियंका चाहर चौधरी जब से बिग बॉस 16 के घर में आई हैं, तब से एक्ट्रेस को उनके फैंस का फुल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा हैं। फैंस के सपोर्ट को देखते हुए बिग बॉस के मेकर्स ने उनकी फीस दोगुनी कर दी है। इसके साथ ही प्रियंका बिग बॉस 16 की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली कंटेस्टेंट बन गई हैं।

Bigg Boss 16: Priyanka Chahar Choudhary Doubles Her Fee Post Extension, To Now Get this Amount