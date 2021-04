बिग बॉस फेम विंदू दारा सिंह ने कोरोना काल में बढ़ते कर्ज और ब्याज पर जताई चिंता

मुंबई। कोरोना महामारी के दौरान कमाई के कम होने और आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों की परेशानी पर बिग बॉस फेम एक्टर विंदू दारा सिंह ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए अपनी बात रखते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की कमाई पर बुरा असर पड़ा है और ऐसे हालात में कर्ज चुकाने वालों की चिंता बढ़ गई है।



'बढ़ते ब्याज ने बढ़ाई चिंता’

विंदू ने एक ट्वीट कर कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थकान जैसा माहौल है और इतने संदेश आ रहे हैं कि सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं। क्या केवल ये मेरे साथ हो रहा है या सभी के साथ। लॉकडाउन के दौरान सबकी आय प्रभावित हुई और उस पर कर्ज चुकाने और बैंक के बढ़ते ब्याज ने देष की चिंता को बढ़ा दिया है।



'लॉकडाउन जरूरी, लेकिन कोई इंश्योरेंस तो हो’

विंदू के ट्वीट के रिप्लाई में एक यूजर ने लिखा ’ऋ़ण को माफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में अतिरिक्त आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।’ इस पर विंदू ने जवाब में लिखा,’सही है, लेकिन जब आप फैक्ट्री अथवा बिजनेस को खोल नहीं सकते, तो तनख्वाह, किराया, और ब्याज देना मुख्य मुद्दा है। लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही कोई इंश्योरेंस भी होना चाहिए, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले।’

Text fatigue on twitter , insta , fb , whatsapp everywhere ,so many unread messages & late replies is it just me or nearly all of us ! Depleted earnings and all taxes & interest of all bank loans despite lockdowns has made the entire Indian anxiety levels escalate . #Staysafe