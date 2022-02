Rashami Desai Birthday: इन सेलेब्स के दिलों से खेल चुकी हैं रश्मि देसाई

अभिनेत्री रश्मि देसाई आज 36 साल की हो गई हैं। जन्मदिन की इस अवसर पर आज हम आपको रश्मि देसाई के रिलेशनशिप के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए देखते है किस - किस सेलेब्स के दिलों से खेल चुकी हैं रश्मि देसाई।

टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रश्मि देसाई 13 फ़रवरी के दिन अपना 36 वां जन्मदिन मना रही हैं। रश्मि देसाई हमेशा से ही अपने लव लाइफ़ को लेकर सुर्ख़ीयों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस ने कई सारी अभिनेता को डेट किया हैं। इस ख़बर में हम आपको रश्मि देसाई के रिलेशनशिप के बारे में बताने जा रहे हैं।

Birthday Special Rashmi Desai has played with hearts of these celebs