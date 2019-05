इन दिनों पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में Cannes 2019 की ही चर्चा है। दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) से लेकर प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka Chopra ) और कंगना रनौत ( kangana ranuat ) के Cannes लुक्स जमकर वायरल हो रहे हैं। इनके अलावा एक और एक्ट्रेस है जो सुर्खियों में हैं। वह हैं हिना खान ( Hina Khan ) हिना ने भी इस साल Cannes में शिरकत की है। उनका लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन इसी बीच फिल्मफेयर के एडिटर जितेश पिल्लई ने हिना को लेकर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया।

दरअसल पिल्लई ने अपने पोस्ट में हिना खान की तस्वीर शेयर की थी, जो कि कान्स 2019 के रेड कार्पेट की थी। एडिटर ने अपने इस पोस्ट में कैप्शन डाला है- ‘कान्स अचानक चांदीवाली स्टूडियोज बन गया क्या?’

Look at him, an actor has gone to a film festival purely cos of her hardwork to present her film and here ⁦@jiteshpillaai⁩ Moushi ji humiliating her that too openly just cause she is an outsider, this is movie mafia and that’s why Kangana has pledged to destroy them. pic.twitter.com/Y0moCAlEXA