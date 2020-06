Carry Minati Birthday: इस एक 'डर' से कैरी ने छोड़ दी थी 12वीं की परीक्षा, 20 की उम्र में ही कमा रहे करोड़ो रूपया

नई दिल्ली। Carry Minati कैरी मिनाती एक ऐसा नाम जो आज के समय का यूट्यूब और सोशल मीडिया का सितारा बन चुका है। हाल ही में वो (carry minati roast)टिकटॉक यूजर्स को रोस्ट कर चर्चा में आए थे। 20 साल के कैरी मिनाती भला ही पढ़ाई के मामले में फीछे रहे हो लेकिन आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। एक समय था जब उन्होंने अपने पैशन को बनाए ऱखने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। कैरी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा भी छोड़ दी थी। कैरी मिनाती (carry minati roast birthday) का असली नाम अजय नागर है। वह हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं।

I'll turn 21 tomorrow.

I don't really see any difference 🤷🏼‍♂️ plus the most fun you have on your birthday is when you're a kid. I used to love going to the waterpark Chot lagti thi firbhee maza aata tha ab toh bus cake katlo hogaya ji happy birthday.