कोरोना वायरस (Corona virus) के कहर ने लगभग हर इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री (entertainment industry) भी इससे काफी प्रभावित हुई है। लॉकडाउन के लंबे समय के बाद बार फिर से फिल्मों, टीवी शो और वेब सीरीज (films, TV shows and web series) सहित सभी प्रकार की शूटिंग शूरू हो गई है। हालांकि शूटिंग की इजाजत के साथ सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। पिछले महीने से सभी टीवी सीरियल्स के नए एपिसोड प्रसारित किए जा रहे है। लॉकडाउन के बाद कपिला शर्मा का 'द कपिल शर्मा शो' (Kapila Sharma's 'The Kapil Sharma Show') की शूटिंग फिर शुरू हो गई है। शो के नए एपिसोड्स देखने के लिए फैंस भी खासा उत्साहित हैं। मजबूर मजदूरों के मसीहा बनकर उभरे हैं अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) ने लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का नेक काम किया। हाल ही में 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में नजर आए थे।

सोनू सूद के बाद अब शो पर बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी सलीम-सुलेमान (Music composers Salim-Suleman) जैसे कलाकार ने दस्तक दी है। 'द कपिल शर्मा शो' में इस शनिवार 15 अगस्त को एक भव्य समारोह होने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस (celebrate Independence Day) के अवसर पर कपिल शर्मा अपने शो में संगीतकार जोड़ी सलीम-सुलेमान का स्वागत करेंगे। इस दौरान तमाम खुलासों के बीच ये दोनों संगीतकार अपने चार्टबस्टर गानों की संगीतमय प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन भी करेंगे। इस त्योहार को धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो आप भी इस इंडिपेंडेंस डे को 'द कपिल शर्मा शो' के साथ सेलिब्रेट कीजिए रात 9:30 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर।

पिछले दिनों खबर आई थी कि 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में मशहूर जोड़ियों में अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) एवं परमीत सेठी (Parmeet Sethi), कश्मीरा शाह एवं कृष्णा अभिषेक, और किकू शारदा (Kiku Sharda) एवं प्रियंका शारदा जैसी मशहूर जोड़ियां शामिल होंगी। इस मिस्टर एंड मिसेज स्पेशल एपिसोड में ये पति-पत्नी अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों से जुड़े कुछ दिलचस्प राज खोलेंगे। इनमें ऐसी ही एक जोड़ी है अर्चना और परमीत की, जिन्हें हमने अब तक बहुत पसंद किया है। ये दोनों मिलकर 'कपल गोल्स' की नई परिभाषा गढ़ते नजर आएंगे।