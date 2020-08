पति Rajeev Sen को लेकर बोलीं Charu Asopa- मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे साथ है या नहीं

नई दिल्ली | टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा (Charu Asopa) जिन्होंने सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन (Rajeev Sen) से साल 2019 में शादी की थी आजकल अपने रिश्ते को लेकर खूब चर्चाओं में हैं। कुछ महीनों से चारू और राजीव के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजीव दिल्ली में रह रहे हैं जबकि चारू मुंबई में हैं। कई तरह की चल रही अफवाहों पर बातचीत करते हुए चारू ने बताया कि वो अभी राजीव के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ कह नहीं (Charu Rajeev relation) सकती। उन्होंने इसे भगवान पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उतार-चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं लेकिन हम सेलिब्रिटी हैं इसलिए हमारी लाइफ पर बात होती हैं।

चारू ने आगे कहा कि हम साथ हैं या नहीं इसको लेकर मुझे नहीं पता (Charu issues with Rajeev)। अगर अंधेरे के बाद रोशनी होती है तो मुझे भी जरूर दिखेगी। और जब ऐसा होगा तब मैं जरूर आप लोगों के साथ इसे शेयर करूंगी। इस महामारी में मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। खुद के बल पर कैसे रहना चाहिए और अपनी कंपनी कैसे इंजॉए करनी (Charu Asopa Learnt a lesson in coronavirus lockdown) चाहिए। इस पेनडेमिक और लॉकडाउन में मेरी खुद के साथ दोस्ती हो गई है। अब जब मैं अकेले रह रही हूं और अपनी कंपनी इंजॉए करने लगी हूं मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई मेरे साथ है या नहीं। अब ये मुझे परेशान नहीं करता क्योंकि मैं समझ गई हूं मैं इस दुनिया में अकेले आई थी और अकेले ही जाऊंगी (Charu said I understood I came alone in this world and will go alone)। मैं अपने साथ किसी को नहीं ले जा सकती। वो कहते हैं ना हम चले, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया।

वहीं इससे पहले चारू ने बताया था कि उन्हें लेकर उनकी फैमिली बेहद परेशान है। सुशांत सिंह राजपूत और समीर की सुसाइड (Sushant Singh and Samir suicide) की खबर के बाद से चारू के करीबी उन्हें लेकर भी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों को लगता है कि कहीं मैं भी कुछ कर ना लूं इसलिए वो मुझे फोन करके पूछते रहते (Charu family friends afraid due to her isolation) हैं कोई समस्या हो तो बताओ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेरा ख्याल रख रहे हैं। मैं फिलहाल अकेले ही रह रही हूं और पूरा फोकस अपने काम पर दे रही हूं। हालांकि ऐसे वक्त में मेरी फैमिली और दोस्त मुझे लेकर काफी डरे हुए हैं। वो मुझे हर रोज फोन करते हैं और मेरा हालचाल लेते हैं।