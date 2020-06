सोशल मीडिया Chutki को धोखा देने की वजह से Chota Bheem हुआ बदनाम, #JusticeForChutki हो रहा है ट्रेंड

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कई अजीबो-गरीब चीज़े देखने को मिलती हैं। जिसकी लोगों को आदत भी पड़ गई है। लेकिन आज सवेरे से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ट्रेंड कर रहा है जिसे देख लोगों को भी विश्वास नहीं हो रही है। सुबह से सोशल मीडिया ( Social Media ) प्लेटफॉर्म ट्विटर ( Twitter ) पर JusticeForChutki काफी ट्रेंड ( Trending ) कर रहा है। एनिमेटेड शो ( Animated Show ) छोटा भीम ( Chota Bheem ) सोशल मीडिया अचानक से ट्रेंड ( Show Chota Bheem Trending ) करने लगा है। जिसे देख कई लोग हैरान हैं। छुटकी के लिए न्याय मांग ( People Want Justice for Chutki ) रहे लोगों का पूरा माजरा है क्या चलिए आपको बताते हैं।

Support chutki in her tough time 😔🙏



Sign this petition : https://t.co/H0otzflukQ#JusticeForChutki pic.twitter.com/mVC7Za2syo — I H S A R (@thatmumbaigurl) June 3, 2020

सालों से कार्टून चैनल पर 'छोटा भीम' ( Chota Bheem ) दिखाया जा रहा है। जिसे बच्चे तो पसंद करते ही हैं लेकिन इसका क्रेज युवा में भी कम देखने को नहीं मिलता है। अब हुआ कुछ यूं कि हाल ही में छोटा भीम का आखिरी एपिसोड ( Chota Bheem Last Episode ) टीवी पर प्रकाशित हुआ। जिसमें दिया गया कि लीड रोल छोटा भीम की शादी छुटकी ना से ना होकर राजकुमारी इंदुमाती (Chhota Bheem married to Princess Indumati ) से करा दी गई। जिसे देख दर्शक काफी नाराज़

Viewers are angry ) हो गई। बता दें शो में दिखाया गया था कि छुटकी छोटा भीम को बचपन से पसंद करती हैं। ऐसे में उसकी शादी छोटा भीम से ना होते देख दर्शकों में गुस्से का भाव दिखाई दिया। लोगों ने बच्चों के सुपर हीरों को धोखेबाज़ तक कहा डाला। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी सोशल मीडिया के जरिए छुटकी के लिए इंसाफ मांगने लगे। यही वजह है कि ट्विटर पर #JusticeForChutki ट्रेंड कर रहा है।

छुटकी को धोखा देने की वजह से लोगों ने सोशल मीडिया पर छुटकी के लिए लिखा कि 'वह अपने सारे लड्डू छोटा भीम से वापस मांग ले।' बता दें इस कहानी में छोटा भीम ,छुटकी और कुछ दोस्त ढोलकपुर गांव ( Dholakpur Village ) में रहते हैं। छोटा भीम को एक बलवान योद्धा ( Chhota Bheem is a powerful man ) दिखाया गया है। जो हर समस्या का हल छुटकी के बने लड्डूओं ( Eating Pure Ghee Laddu ) को खाकर हल कर देता है। ऐसे में अंत में राजकुमारी इंदुमती से शादी हो जाना लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा रहा है।