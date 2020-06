Chhota Bheem की शादी राजकुमारी Indumati से होने पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली | टीवी पर आने वाला बच्चों का फेवरेट कार्टून छोटा भीम (Cartoon Chhota Bheem) इन दिनों काफी चर्चाओँ में बना हुआ है। दरअसल ऐसी खबरें थीं कि छोटा भीम अपनी बेस्टफ्रेंड चुटकी (Chukti) से शादी करने के बजाए ढोलकपुर की राजकुमारी इंदुमति से शादी (Chhota Bheem Married Indumati) कर लेता है। जिसके बाद ट्विटर पर बवाल मच गया, यूजर्स चुटकी (Justice for chutki) के लिए न्याय मांगने लगे। ट्विटर यूजर्स का कहना था कि ये गलत है भीम की शादी चुटकी से ही होनी चाहिए। छोटा भीम कार्टून को लेकर जैसी ही ये खबर फैली कि अंत में भीम की शादी इंदुमति से हो जाती है, ट्विटर पर #JusticeForChutki ट्रेंड करने लगा। साथ में शो में मेकर्स को भी काफी बुरा भला कहा गया जिसको लेकर अब वो खुद सामने आ गए हैं। मेकर्स ने छोटा भीम की इंदुमति से शादी पर सच (Chhota Bheem Makers Statement) बताया है।





It was chutki who gave you ladoos everytime and you married indumati. This is not fair bheem. Why bheem why.#JusticeForChutki #westandwithyouchutki pic.twitter.com/vpNkp4t5jm