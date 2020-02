Bigg Boss 13: आसिम रियाज ने Chocolate Day पर हिमांशी को दिया स्पेशल सरप्राइज,देखकर हैरान हुई एक्ट्रेस

नई दिल्ली। बिग बॉस के घर में हर बार की तरह इस बार भी कई मजनू देखने को मिले है इस बार आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की जोड़ी काफी चर्चित थी। बिग बॉस के घर में हिमांशी के प्रति आसिम का ऐसा प्यार देखने को मिला कि उऩ्होनें नेशनल टेलीविजन पर हिमांशी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। फिर क्या था हिमांशी भी आसिम को ना कह सकी। उन्होनें भी उनके इस शादी के प्रपोज को स्वीकार कर लिया।

Chocolate Day के लिए हिमांशी को आसिम से मिला ये सरप्राइज-

अभी हाल ही हिमांशी बिग बॉस के घर से बाहर हो चुकी हैं, और आसिम अभी बिग बॉस के घर मे सबसे स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर कंटेस्टेंट बनकर रह रहे है। भळे ही हिमांशी बाहर हो चुकी हैं लेकिन वो बाहर रहकर भी आसिम को सपोर्ट कर रही हैं।

Happy chocolate day ..... ek cheez share krti hu jab main Bigg Boss se bahar ayi to mera makeup kit baad me aya jab ghr akr open kia usme chocolates thi or Kajal se likha ek note tha happy chocolate day by majnu ❤️🙂