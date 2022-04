CID के एसीपी Pradyuman को अब नहीं मिल रहा हैं काम, जाने अब क्या कर रहे हैं एक्टर

टीवी के जाने-माने कलाकार शिवाजी साटम (Shivaji Satam) बीते दिन 21 अप्रैल को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। बता दे कि एक जमाने में शिवाजी ने हिंदी की कई फिल्मों में अभिनय किया हैं। लेकिन सोनी टीवी के शो सीआईडी (CID) उनके करियर का सबसे बेस्ट रहा हैं। सीआईडी (CID) के बदौलत उन्हें घर-घर में पहचान मिली।

सोनी टीवी के शो सीआईडी में शिवाजी साटम (Shivaji Satam) ने एसीपी प्रद्युमन का रोल निभाया। एक समय में लोगों के दिलों पर राज करने वाले शिवाजी साटम के करियर में ऐसा वक्त आया जब उन्हें मनचाहा काम नहीं मिलता था। शिवाजी साटम के करियर का यह दौर उन्हें काफी परेशान कर रहा था।

CID fame actor ACP Pradyuman is not getting work now