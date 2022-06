code m season 2 release date: किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा कोड एम का दूसरा सीजन, जानें जेनिफर विंगेट के शो की कहानी

टीवी की माया यानी जेनिफर विंगेट बीते कुछ समय से अपनी अपकमिंग सीरीस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। जेनिफर विंगेट ने कोड एम नाम की वेब सीरीज से अपना ओटीटी डेब्यू किया था। वूट की इस सीरीजी में उन्होंने मोनिका मेहरा का रोल किया था। अब जल्द ही इस सीरीज की दूसरी किस्त आने वाली है।

हाल ही में दूसरे सीजन का ट्रेलर लॉन्च हुआ था जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सीरीज में जेनिफर ने मोनिका का किरदार निभा रही हैं, जो आर्मी अफसर के अवतार में फैंस का दिल जीत रही हैं।

code m season 2 release date and where to watch