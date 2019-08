Coldd Lassi Aur Chicken Masala Teaser: दिव्यांका त्रिपाठी और राजीव खंडेलवाल के बीच शानदार कैमेस्ट

टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री Divyanka Tripathi जल्द ही टीवी क्वींन एकता कपूर की वेब सीरीज में नजर आने वाली है। 'Coldd Lassi Aur Chicken Masala Teaser' सीरीज में दिव्यांका के साथ rajeev khandelwal भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। हाल ही में इस वेब सीरीज का टीजर वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं।

एकता कपूर की वेब सीरीज 'कोल्ड लस्सी और चिकेन मसाला' से दिव्यांका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही हैं। इस टीजर में दिव्यांका त्रिपाठी शेफ बनीं नजर आ रही हैं। उनकी अपोजिट राजीव खंडेलवाल नजर आ रहे हैं। टीजर में दोनों की खट्टी मीठी नोक-झोंक और रोमांस नजर आ रहा है। सीरीज के टीजर के साथ कैप्शन में लिखा है, Present ki nafrat aur past ka pyaar, hogi yeh kahaani masaaledaar!

