टीवी शो 'Mere Sai' पर क्रू मेंबर को हुआ कोरोनावायरस, शूटिंग को तुरंत बंद कर सभी लोग हुए सेल्फ क्वारंटाइन

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) की वजह से काफी समय से लॉकडाउन ( Lockdown India ) जारी था। ऐसे टीवी और फिल्म की शूटिंग ( Ban Shootings during lockdown ) पर भी पूरी तरह से बैन लगा हुआ था। इस बीच सरकार ( Government unlock lockdown) ने धीरे-धीरे लॉकडाउन को अनलॉक करने का निर्णय लिया। शूटिंग शुरू हुए लगभग दो हफ्ते बीत ( It has been two weeks since shooting started ) चुके हैं। ऐसे में सेट पर लॉकडाउन की नई गाइडलाइन्स Shoot with new guideliness ) के जरिए शूट शुरू हुए हैं। लेकिन अब शो 'मेरे साई' ( Mere Sai ) के सेट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसे सुन सभी लोग काफी हैरान और परेशान हैं। खबरों के अनुसार शो की शूटिंग के समय सेट पर COVID-19 का एक मामला पाया गया है। जिसके बाद से सेट पर तनाव का माहौल बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार शो एक क्रू मेंबर कोविड-19 ( Crew member coronavirus positive ) के संक्रमण से ग्रस्त पाया गया है। जिसके बाद से पूरे स्टाफ को 14 दिनों के लिए क्वॉरंटीन ( All Staff quarantine for 14 days ) कर दिया गया है। शो के निर्माता नितिन वैद्य ( Show producer Nitin Ved ) ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि, उनकी टीम के सदस्यों का कोरोनावायरस टेस्ट ( Staff coronavirus test ) कराया गया था। जिसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव ( Found one crew member positive ) पाया गया है। जिसके बाद से उन्होंने 7 जुलाई तक शो की शूटिंग को रोक (Shooting has been stopped ) दिया है। उन्हें भर्ती कराया ( Admitted in hospital ) गया है। उनका तापमान और ऑक्सीजन ( Body temperature and oxygen ) का स्तर सामान्य है। जबकि सभी आवश्यक सावधानियां दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू की गई हैं।







उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार सेट को पूरी तरह से सेनिटाइज़ ( Shooting place was sanitized ) कर दिया गया है। शो से जुड़े कलाकार और स्टाफ स्वस्थ ( Artist and staff member safe ) हैं और प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में नहीं ( not contact with the person suffering from corornavirus )आये हैं। हमें खुशी है कि हम एक जिम्मेदार स्टाफ के साथ काम करते हैं जो महामारी की संवेदनशीलता को समझते हैं और हमारा इरादा सिर्फ उनका हर तरीके से समर्थन करना है। 13 जुलाई से टीवी पर शो के नए एपिसोड ( new episode telecast from 13 july ) प्रसारित किए जाएंगे।