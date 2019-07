24 साल छोटी कीर्ति सेनन पर भारी पड़ा माधुरी दीक्षित का कातिलाना डांस, लगाए ऐसे ठुमके, देखते रह गए लोग

माधुरी दीक्षित ( Madhuri Dixit ) को बॉलीवुड की दिग्गज डांसर्स में एक माना जाता है। 90 के दशक से लेकर आज तक उनके टक्कर की डांसर बॉलीवुड को शायद ही कोई दूसरी मिली हो। एक्टिंग और डांसिंग का ऐसा कॉकटेल इंडस्ट्री में गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में ही देखा गया है। आज 52 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस जब स्टेज पर आकर डांस स्टेप्स करती हैं तो लोग बस देखते ही रह जाते हैं। इन दिनों माधुरी फिल्मों से तो दूर हैं लेकिन रियलिटी शोज में बतौर जज लगातार एक्टिव हैं।

Two divas on the stage of #DanceDeewane2 is surely making our hearts stop! Watch @MadhuriDixit and @kritisanon shake a leg together tonight at 9 PM. @diljitdosanjh @TheTusharKalia @ShashankKhaitan



Anytime on @justvoot. pic.twitter.com/6XNnVE3hTg