बिग बॉस के बाद विकास गुप्ता के शो में नजर आएंगे दीपक ठाकुर और लुसिंडा निकोलस

View this post on Instagram

True Friendship is all about ki aap Apne best frnd ko kitni Shiddat se beijatt kr skte ho,Usko padeshan kr skte ho aur wo aapko, sukh me na v ho pr dukh me sath ho to wo dost h aapka,it's not ki Social media pr Hasske looking nice likh k aur hr foto like krke ye pramaan do aap ki aaplog dost ho.Haan to 1..2...3 Somi tm kitni Ajeeb aur Basiyaaa Sabzi type lg rhi ho saarey foto me 😂Aur is dukh ki ghari me hm tmhare sath h 😂😂 @somikhan_ks