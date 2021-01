जैस्मिन भसीन के ड्रामे पर देवोलीना ने लिए मजे, कहा- सच में रियल Vamp है.. और Rakhi Sawant को बताया शेरनी

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 में इन दिनों जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) और राखी सावंत (Rakhi Sawant) की भिड़ंत चर्चा का विषय बनी हुई है। राखी का मजाक उड़ाने और उनकी नाक को चोट पहुंचाने पर जैस्मिन की हर तरफ किरकिरी हो रही है। वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी जैस्मिन को फटकार लगाई थी। जिसके बाद उन्होंने राखी से माफी मांगी थी और कहा था कि अब आगे से राखी की रिस्पेक्ट करेंगी। हालांकि जैस्मिन को जिस तरह सलमान की डांट पड़ी उसके बाद राखी के फैंस खूब खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही बिग बॉस फॉलो करने वाले सेलेब्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

पहले कामया पंजाबी ने राखी को बधाई देते हुए जैस्मिन के मजे लिए थे। अब बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी इसपर अपना रिएक्शन दिया है। देवोलीना ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए जैस्मिन को लताड़ लगाई है। उन्होंने लिखा- आखिरकार...मुझे वीकेंड का वार पसंद आया। घमंड चकनाचूर होने में देर नहीं लगती मिस भसीन। इसके अलावा देवोलीना ने एक और ट्वीट किया और राखी सावंत की तारीफ भी की। देवोलीना ने जैस्मिन को वैंप बताया है। देवोलीना खुलकर राखी को सपोर्ट कर रही हैं। जाहिर है कि जैस्मिन का बर्ताव देवोलीना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है।

I swear first nikki and now jasmin...is making #bb14 the worst and irritating show ever.. sacchi mein real vamp hai..oh god.. @BiggBoss