Bigg Boss 13: रश्मि देसाई के खिलाफ देवोलीना ने कही ये बड़ी बात, बोलीं- उसकी वजह से..

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के शुरु होते ही शो में रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्जी की दोस्ती देखने को मिलनी शुरु हो गई थी। दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी रही है। जब से देवोलीना चोट के चलते शो से बाहर गई उसके बाद से रश्मि का रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। देवोलीना रश्मि को अपने गले लगाकर रोईं भी थी। अब देवोलीना ने चौंकाने वाला ट्वीट किया है। रश्मि के खिलाफ देवोलीना का ये ट्वीट देख हर कोई हैरान है।

I never thought that i will say this, though rashmi is my friend but whole house is suffering because of @TheRashamiDesai and #VishalAdityaSingh. #Whatiswrongiswrong #standForRight #bigbosss13 @ColorsTV