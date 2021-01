सलमान खान ने लगाई अभिनव शुक्ला को डांट, देवोलीना भट्टाचार्जी बोलीं- अच्छा कर रहा है तो करने दो...

नई दिल्ली: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) आए दिन सुर्खियों में रहता है। कभी कंटेस्टेंट्स के बीच का प्यार चर्चा में रहता है। तो कभी लड़ाई झगड़ा। ऐसे में वीकेंड के वार में शो के होस्ट सलमान खान आते हैं और कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाते हैं। इसके साथ ही जो कंटेस्टेंट अच्छा खेलता है उसकी तारीफ भी करते हैं। शनिवार को टेलीकास्ट हुए एपिसोड में सलमान कंटेस्टेंट अभिनव शुक्ला को डांट लगाते हैं।

सलमान ने अभिनव शुक्ला को कहा कि रुबीना दिलैक को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी वह उनके साथ खड़े नहीं रहे। लेकिन अब एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने दंबग खान की इस बात पर असहमति जताई है। साथ ही कहा कि अगर अभिनव अच्छा कर रहा है तो उसे करते दो।

देवोलीना ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं सलमान खान सर से असहमत हूं और अभिनव शुक्ला का पूरा हक है कि वे अपनी बातों को आगे रख सके। ये सिर्फ और सिर्फ उनका फैसला होना चाहिए कि वे किसका साथ देना चाहते हैं और किसका नहीं। ये पूरी तरह उनपर निर्भर करता है, इसमें आखिर क्या गलत है अच्छा कर रहा हैं तो करने दो।' देवोलीना के इस ट्वीट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ यूजर्स उनकी बात से सहमत दिख रहे हैं तो कुछ ने सलमान खान को सही ठहराया।

I dont agree with @BeingSalmanKhan sir. #AbhinavShukla has all the rights to put his https://t.co/GW6lF6A3IV should be only him to decide whom to support and whom https://t.co/OouhwkDx0a was his POV..what is wrong in it? #BB14 Accha kar raha hai toh karne do usee.. @BiggBoss