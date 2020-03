देवोलीना भट्टाचार्जी को कहा जा रहा है कोरोना से ज्यादा खतरनाक, जानिए इसके पीछे की वजह

नई दिल्ली | बिग बॉस भले ही खत्म हो गया हो लेकिन शो के कंटेस्टेंट अभी भी एक दूसरे पर वार करने से बाज़ नहीं आ रहे हैं। रिसेन्टली ट्वीटर पर देवोलीना भट्टाचार्जी को यूजर्स ने कोरोना वायरस से भी खतरनाक बताया। देवोलीना भट्टाचार्जी को बुरी तरह से ट्रोल कर दिया गया और इसका कारण हैं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल। देवोलीना ने सिडनाज की जोड़ी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद उन्हें ट्विटर पर खूब खरी-खोटी सुननी पड़ी।

दरअसल, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का एक गाना ‘भुला दूंगा’ रिलीज हुआ था जिसे फैंस ने खूब पसंद किया था लेकिन देवोलीना को इस गाने में सिद्धार्थ और शहनाज की केमेस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने दोनों की केमेस्ट्री को जीरो बताया है उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ सना के साथ बहुत बड़े लग रहे हैं। सिद्धार्थ के साथ रश्मि देसाई की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है।

इसके बाद SidNaaz के फैंस ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने देवोलीना को कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बताया। हालांकि देवोलीना ने भी ट्रोर्ल्स को इसका करारा जवाब दिया।

देवोलीना ने जवाब में लिखा- बदकिस्मती से ये अब भी भी ट्रांसमिट नहीं हो सकता... काश ऐसा हो पाता। खैर, सेफ रहें। इसके बाद भी देवोलीना अपनी कही बात पर अड़ी रहीं और उन्होंने सिडनाज की जोड़ी को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने लगातार यही कहा कि उन्हें दोनों की जोड़ी पसंद नहीं आई। सिद्धार्थ के साथ रश्मि की जोड़ी को ही उन्होंने ज्यादा बेहतर बताया।

