Devoleena Bhattacharjee ने दिव्या भटनागर के पति को दी धमकी, कहा- सामने आ हिम्मत है तो और मुंबई में काम लेकर दिखा

नई दिल्ली | टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर (Divya Bhatnagar) का 7 दिसंबर को कोरोना के चलते निधन हो गया था। हालांकि उनके परिवार और दोस्तों का आरोप है कि ऐसा दिव्या पर उनके पति द्वारा अत्याचार के कारण हुआ। दिव्या के निधन से उनका पूरा परिवार गहरे सदमें में है। कई दोस्त भी उनके साथ हुए टॉर्चर की कहानी बयां कर रहे हैं। दिव्या की बेस्ट फ्रेंड देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक नया वीडियो (Devoleena Bhattacharjee video) जारी करते हुए गगन पर खुली चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देवोलीना ने बताया कि उनके पास कुछ सबूत भी हैं गगन के खिलाफ जिसके आधार पर उसे कड़ी सजा हो सकती है।

You are a perfect example how a Human Being should behave.. Celeb tag fails when you cant stand against wrong! @Devoleena_23 The way you always stand up for what is right , the way you support your frnds, You are truly an inspiration.. & we all are with You!!

Love & Respect 🙏❤️ pic.twitter.com/ZntH43axO8