अस्पतालों में नहीं मिल रहे बेड, टीवी एक्ट्रेस Divyanka Tripathi ने सोशल मीडिया पर की खास अपील

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus in India) का कहर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी 8 हजार को पार कर गया है। इसी के साथ देश कोरोना से अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे नंबर पर पहुंच गया। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण अस्पताल पूरी तरह मरीजों से भरे हुए हैं। जिसके कारण कोविड-19 के मरीज हो या अन्य बीमारी से जूझ रहे मरीज के लिए अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में बेड की कमी (Shortage of hospital beds) का समाना कर रहे मरीजों की मदद के लिए छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी ने खास अपील (Divyanka Tripathi Apeal) की है।

दरअसल, हाल ही में एक शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्त के पिता के लिए मदद की अपील की थी। शख्स ने अपने ट्वीट में लिखा था, 'मेरे दोस्त के पिता की हालत बहुत खराब है और उन्हें अस्तपाल में भर्ती होना पड़ेगा। कोई भी अस्पताल उन्हें भर्ती करने को तैयार नहीं हो रहा है। उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। आईसीसीयू इलाज की जरूरत है। कृपया मदद करें। ऑक्सीजन कम होती जा रही है'।

Will we keep counting depressing numbers in news papers or will someone give him a bed please?

This one is a desperate tweet. I hope people in need get fair admission to hospital (with or without Covid).#RightToHealthCare #GiveAChanceToSurvive https://t.co/ykKoMH719Z