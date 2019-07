दिव्यांका त्रिपाठी के पति विवेक दहिया को लगी थी ये गंदी लत, तीन साल में दूर हुई ये आदत

View this post on Instagram

#FinaléFeel Outfit - @lmanedesigns Dubai Earings - @kohar_jewellery Rings - @kohar_jewellery @rimayu07 Photography by @sunny.punjabi.12 Stylist - @stylingbyvictor, #SohailMughal, @Styledbysaloni Makeup Hair @Manoj.regina, assisted by @zahida_hassan_ @sharukh_khan902_ @avinash__501 #BlackGown #FeathersAndFluff #MermaidDress