'दीया और बाती हम' एक्ट्रेस Prachi Tehlan ने रोहित सरोहा से रचाई शादी, सामने आईं तस्वीरें

नई दिल्ली | दीया और बाती हम सीरियल फेम एक्ट्रेस प्राची तेहलान (TV actress Prachi Tehlan) ने शुक्रवार को दिल्ली के बिजनेसमैन रोहित सरोहा (Rohit Saroha) से शादी रचा ली (Prachi Tehlan Rohit Saroha wedding) है। कुछ दिनों पहले ही प्राची ने अपने शादी की न्यूज रिवील की थी और चट मंगनी पट ब्याह की स्टोरी साझा की थी। प्राची ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी के फेरे के दौरान (Prachi Tehlan shared photo of wedding) की एक धुंधली फोटो शेयर की है। प्राची ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा- 7.8.2020 शादी की तारीख। रोहित सरोहा। प्राची का इंस्टाग्राम (Prachi Tehlan Instagram) उनके शादी के फंक्शन के आउटफिट से भरा हुआ है।

प्राची तेहलान को लगातार उनकी शादी के लिए बधाईयां (Congratulations wishes to Prachi Tehlan from fans and friends) मिल रही हैं। लॉकडाउन के चलते सभी नियमों को फॉलो करते हुए उनके परिवार ने सभी रस्मों के साथ उनकी शादी कराई। अपनी शादी में प्राची ने रेड कलर का आउटफिट पहना (Prachi Tehlan red colour wedding outfit) और गले में हैवी ज्वैलिरी को कैरी किया जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थीं। शादी से पहले प्राची ने अपनी मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें भी साझा की थी। प्राची की ये शादी लव कम अरेंज मैरिज (Prachi Tehlan love cum arrange marriage) है। हाल ही में प्राची ने बताया था कि आखिर उनकी मुलाकात रोहित से कैसे हुई थी और शादी का प्लान (Prachi Tehlan marriage plan) कैसे बन गया। प्राची ने बताया था कि वो साल 2012 में रोहित सरोहा (Rohit Saroha) से अपने कजिन की शादी में मिली थीं। उसके बाद दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग (Prachi dated Rohit in 2012 for 3 months) हो गई।

प्राची ने आगे बताया था कि रोहित ने उन्हें अप्रोच किया और दोनों की केमेस्ट्री बढ़िया बन गई हालांकि तीन महीने के बाद ही दोनों अपने-अपने करियर में बिजी हो गए। जिसके बाद उन्होंने अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया और मूव ऑन हो गए। उसके बाद प्राची की रोहित से पिछले आठ सालों में बिल्कुल भी बात नहीं (Prachi Tehlan and Rohit Daroha did not talk for 8 years) हुई। हाल फिलहाल में लॉकडाउन के दौरान मई महीने में हमारी बातचीत फिर से होने लगी और हमारा कनेक्शन (Prachi Rohit talked after 8 years) बन गया। रोहित ने प्राची से बात करने के बाद उन्हें दूसरे दिन ही प्रपोज कर दिया और शादी की बात कही।



प्राची ने आगे बताया कि उन्होंने जैसे ही ये बात घरवालों को बताई वो उनसे भी ज्यादा खुश हो (Prachi Tehlan family happy) गए। उसके बाद शादी की डेट फिक्स करके सभी रस्में शुरू कर दी गई।