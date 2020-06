Dolly Bindra ने शेयर किया बॉलीवुड अभिनेता का वीडियो, बोलीं- एक्टर होकर आज सब्जी बेच रहा है

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) का असर पूरे देश में देखने को मिला है। जहां एक तरफ कोविड-19 (Covid-19) से कई लोग लड़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इसके चलते लगे लॉकडाउन (Lockdown) ने भी लोगों की कमर तोड़ दी है। कई लोगों की नौकरियां चली गईं हैं, कई कंपनिया बंद हो गई हैं। वहीं मनोरंजन जगत में भी लंबे समय से शूटिंग ना होने के कारण कई आर्टिस्ट को आर्थिक रूप (Financial crisis to artists) में इसका सामना करना पड़ा है। कुछ इसी आर्थिक तंगी और फिर डिप्रेशन (Financial issues and Depression) की समस्या के चलते अपने घरों की तरफ निकल गए हैं। हाल ही में टीवी एक्टर शार्दुल पंडित एक्टिंग छोड़ अपने घर इंदौर (Shardool Pandit return back home) वापस लौट गए। अब रिसेन्टली डॉली बिंद्रा (Dolly Bindra) ने एक एक्टर का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो सब्जी बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

He is an actor aaj woh sabzi bech raha hain javed hyder pic.twitter.com/4Hk0ICr7Md — Dolly Bindra (@DollyBindra) June 24, 2020

टीवी और बॉलीवुड एक्टर जावेद हैदर (Javed Haider) का सब्जी बेचते हुए वीडियो देख लोग हैरान हैं। डॉली बिंद्रा ने इस वीडियो को शेयर (Javed Haider TikTok video) करते हुए लिखा- वो एक्टर है आज सब्जी बेच रहा है जावेद हैदर। आमिर खान की फिल्म गुलाम (Aamir Khan’s film Ghulam) में काम करने वाले अभिनेता जावेद हैदर ने अपना ये वीडियो टिकटॉक (Javed Haider vegetables selling video) पर पोस्ट किया था जो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वो 'दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे' गाने पर एक्ट कर रहे हैं।

Born: India. Javed Hyder is an Indian actor associated with the movie Baabarr (2009), and TV series Jeannie Aur Juju (2012). His 2017 release includes the Hindi drama film Life Ki Aisi Ki Taisi. — Dolly Bindra (@DollyBindra) June 24, 2020

कोरोना वायरस जैसी महामारी ने लोगों के काम पर बुरी असर डाला है। डॉली बिंद्रा ने इसे ट्विटर (dolly shared Javed Haider video) पर शेयर करते हुए कहा है कि काम ना होने के चलते हैदर ने सब्जी बेचना शुरू कर दी। बिंद्रा ने आगे हैदर के काम के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा- पैदा हुए- भारत में। जावेद हैदर एक भारतीय अभिनेता हैं, जिन्होंने बब्बर फिल्म (2009), टीवी सीरीज जीनी और जुजू (2012) में काम किया है। उन्होंने साल 2017 में रिलीज फिल्म लाइफ की ऐसी की तैसी में भी काम किया है।

वहीं डॉली बिंद्रा ने इस वीडियो को शेयर करने के बाद यूजर्स जावेद के हौसले की तारीफ (Social media support Javed Haider) कर रहे हैं। एक ने लिखा- एक्टर है तो क्या हुआ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो दूसरे ने कहा कि इस मुश्किल समय में उनके हौसले और सकारात्मता को सलाम।