कोरोना वायरस के चलते एकता कपूर ने बंद किया काम, प्रोडक्शन हाउस में अब नहीं होगी शूटिंग

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप पूरी दुनिया में इस कदर फैला हुआ है कि इसका असर हर इंड्स्ट्री में देखने को मिल रहा है। यहां तक कि कई जगहों पर घर से काम करने की अनुमति दे दी गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री पर भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। स्टार्स ने खुद को घर में सेफ करना शुरू कर दिया है। इसी बीच एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने भी अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस पर शूटिंग को बंद करवा दिया है।

Amongst many 1st times,we have shut office for d 1st time (teams worked during d floods,terror attacks,bank holidays)! But today is not abt spirit but safety!Even temples churches gurudwaras n mosques r on a break!All we have is prayers humanity n each other!Stay safe team BALAJI pic.twitter.com/7cr7QenUWE