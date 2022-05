जन्नत जुबैर संग रिश्ते पर पहली बार फैजल शेख ने तोड़ी चुप्पी, कबूली ये बात

सोशल मीडिया सेंसेशन फैसल शेख और जन्नत ज़ुबैर रहमानी की जोड़ी को एक साथ खूब पसंद किया जाता है। इन दोनों के रिलेशनशिप में होने की खबरें अक्सर उड़ती रहती हैं। खबर है कि दोनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में साथ नजर आने वाले हैं।

Published: May 27, 2022 04:03:49 pm

अक्सर चाइल्ड स्टार जन्नत जुबैर रहमानी और सोशल मीडिया स्टार मिस्टर फैसू (फैसल शेख) को एक साथ देखकर हर किसी के मन में यह सवाल आता है कि क्या ये एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं? हालांकि, दोनों ने ही रिलेशनशिप में होने की बात को लेकर कहा कि वे केवल अच्छे दोस्त हैं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हैं।



जन्नत जुबैर का नाम कुछ सालों पहले ही फैजल शेख से जुड़ा था। एक साथ जब दोनों को एक गाने में देखा गया था। इनकी जोड़ी फैंस को बेहद ही पसंद आई थी, उसी दौरान से ये बातें शुरू हो गई थीं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं।

faisal shaikh opened up about relationship with jannat zubair