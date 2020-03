कोरोना वायरस को लेकर मशहूर एक्ट्रेस को ट्वीट करना पड़ा मंहगा, मांगनी पड़ गई माफी

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है लोग उतनी ही तेजी इस महामारी से निपटने के लिए तरह तरह की सावधानियां बरतते हुए नजर आ रहे हैं। वही सरकार भी पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए कठोर से कठोर कदम उठा रही है। स्कूल, कॉलेज से लेकर फिल्मों की शूटिंग तक को बदं करने के आदेश जारी कर दिए गए है। भीड़ भरे माहौल को कम करने के लिये बाजारों को भी बंद करा दिया गया है। भारत में इस महामारी की चपेट में अब तक130 से ज्यादा लोग आ चुके हैं।

अब तो बॉलीवुड के सेलेब्स भी लोगों को जागरूक करने के लिये सोशल मीडिया के जरिए तरह तरह के संदेश भी देते दिख रहे है लेकिन वही एक एक्ट्रेस को कोरोना के उपर अपनी बात रखना भारी पड़ गया।

छोटे पर्दे की नजर आने वाली अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने कोरोना वायरस को ऐसा ट्वीट कर दिया कि तुरंत ही यूजर्स के ट्रेल का शिकार हो गई। लगातार मिल रहे कमेंट्स के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होनें अपने पोस्ट के तुरत डिलिट करके माफी मांगी।

We all are humans and susceptible to errors.

In this volatile & violent social media world, important question is: If someone's capable of realizing and apologizing..ARE YOU CAPABLE OF FORGIVING AND MOVING ON?

Should everything be News & point of argument? Where's humanity there?