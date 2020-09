Ajey Nagar: मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने किया बिग बॉस में जाने को लेकर खुलासा

नई दिल्ली। सोशल मीडिया स्टार और मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि वह लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें सीजन में भाग लेंगे। कैरी मिनाटी उर्फ अजय नागर ( Ajey Nagar ) ने बुधवार दोपहर ट्विटर पर स्पष्ट रूप से कहा कि वह बिग बॉस के घर में कदम नहीं रखेंगे। यूट्यूबर भुवन बम ने अपने एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी थी।

भारत में Coronavirus से होने वाली मौतों का आंकड़ा कब होगा 1,00,000 पार

दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स सामने आईं थीं, जिनमें कहा गया था कि 2.55 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर के साथ भारत में सबसे लोकप्रिय YouTubers में से एक कैरी मिनाटी (Carry Minati) बिग बॉस ( Bigg Boss) 14 में भाग लेंगे।

सलमान खान द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले रियलिटी शो का प्रीमियर कलर्स टीवी पर आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होगा।हालांकि प्रतियोगियों की आधिकारिक सूची की घोषणा की जानी बाकी है, लेकिन कैरी मिनाटी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह उनमें से एक नहीं होंगे।

I am not going in Bigg Boss!

Don't believe in everything you read. 😐