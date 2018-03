लंबे इंतजार के बाद कपिल शर्मा का नया शो ‘फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा‘ आॅन एयर हो गया। इस शो को लेकर कपिल और उनके फैंस काफी एक्साइटेड थे। लेकिन कपिल के इस नए शो को देखने के बाद उनके फैंस थोड़े निराश नजर आए। कपिल के फैंस ने निराशा जताते हुए कपिल से पुराने फॉर्मेट को ही वापस लेकर आने के लिए सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट की।

बता दें कि 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' के पहले एपिसोड को देखने के बाद फैंस ने उनके पुराने शो को याद किया। फैंस पुराने शो की तुलना नए शो से करने लगे। फैंस ने उनके शो को लेकर कई ट्वीट भी किए। एक फैन ने ट्वीट पर लिखा 'हमें थी ज्यादा....।' तो दूसरे ने लिखा 'शो को देखकर समझ में आ गया कि कपिल शर्मा अभी भी डिप्रेस्ड हैं, भाई प्लीज पुराने कॉन्सेप्ट के साथ वापस आओ।'

Disappointing..... this is what we r getting in the name of comedy

RT#FamilyTimeWithKapilSharma pic.twitter.com/V4lruDl0fn — 👐😂✌£ (@MkeetarP) March 25, 2018

Not matching the standard of entertainment like before. #FamilyTimeWithKapilSharma — Shailly Sanoriya (@Ssanoriya7) March 25, 2018

@KapilSharmaK9 Stop dis game show and focus only in comedy and comedy ... #FamilyTimeWithKapilSharma — Meet Thakkar (@mirani_meet) March 25, 2018

कपिल के शो को लेकर फैंस की नाराजगी से साफ पता चल रहा है कि उन्हें कपिल से काफी उम्मीदें थी। वहीं अब देखना होगा कि क्या फैंस के रिएक्शन को देखकर वह अपने शो में कुछ बदलाव करेंगे या नहीं। कपिल के फैंस अभी तक उनकी पुरानी टीम को भूल नहीं पा रहे हैं। वे एक बार फिर उसी पुरानी टीम को वापस देखना चाहते हैं। खासतौर पर सुनील ग्रोवर को। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कपिल और सुनील ग्रोवर में काफी विवाद चल रहा था। एक फैन ने सुनील से पूछ लिया था कि वह कपिल के नए शो को ज्वॉइन करेंगे या नहीं? इस सवाल पर सुनील ने जवाब दिया, 'वह इंतजार करते रहे लेकिन इस शो के लिए उनके पास कोई फोन नहीं आया था।'

It reminds me old show 'khulja sim sim' 'The Kapil Sharma show' was a great show and this boring 😴 #FamilyTimeWithKapilSharma — Neha Patel (@patelneha56561) March 25, 2018

Am I the only one who left the show in the middle?#FamilyTimeWithKapilSharma — Ramesh जिरो (@imramess) March 25, 2018

वहीं सुनील ग्रोवर के ट्वीट के इस जवाब को देखकर कपिल काफी भड़क गए थे। उन्होंने सुनील पर पलटवार करते हुए लिखा, 'आप अफवाह मत फैलाइए, मैंने आपको सौ दफा फोन किया था।' इसके बाद ट्विटर पर इनकी बहस काफी लंबी चली थी।

कपिल के नए शो 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' में उनके साथ पुरानी टीम से नवजोत सिंह सिद्धू, चंदन प्रभाकर और कीकू शारदा नजर आए।