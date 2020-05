Sa Re Ga Ma Pa फेम Mainul Ehsan Noble ने पीएम मोदी पर की अभद्र टिप्पणियां, FIR दर्ज

नई दिल्ली | सोशल मीडिया (Social Media) एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसने एक इंसान को फ्रीडम दी है कि वो अपने विचार यहां प्रकट कर सकता है। लाखों-करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा जा सकता है लेकिन कुछ भी पोस्ट करने पर आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है एक बांग्लादेश के सिंगर के साथ जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र को मोदी को लेकर अपमानित गाने बना (Mainul making Derogatory statements) रहे थे। सिंगिंग रिएलिटी शो सा रे गा मा पा कोलकाता (TV music reality show Sa Re Ga Ma Pa in Kolkata) फेम मेनुल एहसान नोबल (Mainul Ehsan Noble) अपने गानों के जरिए पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR filed against Bangladeshi Singer Mainul) कर ली गई है।





मेनुल एहसान नोबल लंबे वक्त से सोशल मीडिया (Mailnul on social media) पर अपने गाने अपलोड कर रहे थे जिसमें पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा (Indecent comment on PM Modi) का प्रयोग किया जाता था। जिसके बाद त्रिपुरा पुलिस ने बांग्लादेशी सिंगर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मेनुल के खिलाफ ये शिकायत दक्षिण त्रिपुरा के एक लड़के सुमन पॉल (Suman Paul) ने कराई है जो गुजरात के पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी (Pandit Deen Dayal Upadhyay Petroleum University) का छात्र है।

जानकारी के मुताबिक, छात्र ने बताया कि मेनुल ने बांग्लादेश में बार-बार रिजेक्ट होने के बाद टीवी रिएलिटी शो सा रे गा मा पा में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद यहां से उसे फेम मिला, पैसा मिला और वो वापस बांग्लादेश चला गया। अगर कोई इंसान हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करेगा (person insults our prime minister) तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने FIR फाइल कराई।





बता दें कि त्रिपुरा पुलिस (Tripura Police) ने ये केस साइबर अपराध सेल (cyber crime cell) में ट्रांसफर कर दिया है। जांच की जा रही है, वहीं देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने पर मेनुल के खिलाफ धारा 500, 504, 505 और धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं तो मेनुल की पर्सनल लाइफ (Mainul Ahsan Controversy) के बारे में बात करें तो सुत्रों की मुताबिक वो अब तक तीन शादियां कर चुके हैं। जबकि सिंगर ने अपनी पहले दो शादियों का जिक्र (Never Admitted first two marriages) कभी नहीं किया।