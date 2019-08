ईद के मौके पर बहुत दुखी हैं एक्ट्रेस गौहर खान, ट्वीट कर बताई वजह

देशभर में सोमवार को ईद (Eid Ul Adha 2019) त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लेकिन सभी की निगाहे जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यहां ईद सेलिब्रेशन पर टिकी है। फिलहाल कश्मीर में शांत माहौल बना हुआ हैं। बकरीद के दिन बुर्बानी देने की परंपरा है। ईद उल-फितर के करीब दो महीने बाद इस त्योहार को मनाया जाता है। ईद के इस खास मौके पर बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, रितेश देशमुख, हुमा कुरैशी, नरगिस फाखरी सहित कई सितारों ने ईद की मुबारकबाद दी हैं। लेकिन इस साल बकरीद का मौका बॉलीवुड ऐक्ट्रेस और टीवी रिऐलिटी शो 'बिग बॉस 7' की विजेता गौहर खान के लिए खुशियां लेकर नहीं आया है। एक्ट्रेस ईद पर खुश नहीं हैं।

ईद के मौके पर लोग एक-दूसरे को गले लगाकर बधाईयां दे रहे है। इस खुशी और रौनक के बीच गौहर खान (Gauahar Khan) दुखी नजर आईं। उन्होंने इसी खुशी के त्यौहार पर सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख जाहिर किया है। गौहर खान ने ट्वीट कर बताया है कि वो इस बार ईद पर दुखी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'जब कोई अपने करीबियों से एक हफ्ते से ज्यादा समय से बात नहीं कर पा रहा हो तो वो ही इसका दर्द समझ सकता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बेचैनी! मैं इस ईद पर दुखी हूं। बहुत बहुत दुखी। हर रोते हुए दिल के लिए। बिल्कुल मेरी तरह। मैं कश्मीर में अपने प्रियजनों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए प्रार्थना करती हूं।'

Only someone who is not being able to get thru to ur loved one for over a week will know what pain is ! Physical, mental , emotional restlessness! I’m sad this Eid ! So so sad ! For every crying heart! Just like mine ! I pray for not just my loved one in Kashmir but for all ! 💔