'बिग बॉस 14' में एंट्री को तैयार Gautam Gulati, ट्वीट कर बोले- अकेला मारूंगा एंट्री

मुंबई। सलमान खान ( Salman Khan ) के साथ अपकमिंग मूवी 'राधे योर मोस्ट वांटेड भाई' में नजर आने वाले अभिनेता गौतम गुलाटी ( Gautam Gulati ) ने 'बिग बॉस 14' ( Bigg Boss 14 ) के घर में एंट्री को लेकर ट्वीट किया है। इससे लगता है कि वे जल्द ही घर में प्रवेश कर सकते हैं। गौतम 'बिग बॉस 8' के विजेता रहे हैं।

मेंटर बनने का किया इशारा

'बिग बॉस 14' में गुलाटी को मेंटर के तौर पर भेजने की तैयारी की गई थी, लेकिन उनकी शूटिंग के चलते ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि, अब ऐसा लगता है कि वह नए प्रतियोगियों से मिलने के लिए तैयार हैं। अभिनेता ने अपने ट्वीट में इस ओर इशारा करते हुए लिखा,'दुख की बात है कि मैं पिछले हफ्ते बिग बॉस में शामिल नहीं हो सका, क्योंकि मेरी शूटिंग थी, पर सोच रहा हूं कि इन सबको जाने दूं और फिर जल्दी से एंट्री मारता हूं..क्यों बिग बॉस??' गौरतलब है कि इस समय पूर्व प्रतियोगी सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान 'बिग बॉस 14' के हाउसमेट्स के लिए मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं।

Sad that I could not join big boss last week because of shooting schedule per soch raha hu in sab ko jane do phir marta hu entry jaldi 👻 Akela 😂🦾🦾👶🏻👶🏻 kyun big boss ? @ColorsTV