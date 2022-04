‘भाभी जी घर पर हैं’ के हप्पू सिंह असल ज़िंदगी में दिखते हैं बेहद हैंडसम, तस्वीरें देख पहचानना हो रहा है मुश्किल

छोटे पर्दे का लोकप्रिय शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। इस शो में हर एक कलाकार की अदाकारी को फ़ैन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्ही में एक हप्पू सिंह भी हैं। हप्पू सिंह कि रियल लाइफ़ में तस्वीर देखकर उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा हैं।

happu singh of bhabhi ji ghar par hai actually looks so handsome