Hina Khan on Nepotism: स्टारकिड को फ्लॉप से मतलब नहीं लेकिन मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा

नई दिल्ली | सुशांत सिहं राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री के नेपोटिज्म और गुटबाजी (Nepotism and groupism in bollywood) को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस मुद्दे के इतना बड़ा बनने के बाद कई सेलेब्स सामने निकलकर भी आए और उन्होंने अपना दर्द बयां किया। अभय देओल, रणवीर शौरी, मनोज वाजपेयी (Manoj Bajpayee) और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) जैसे बड़े सितारे नेपोटिज्म और स्टारकिड्स को लेकर काफी कुछ बोल चुके हैं। करण जौहर (Karan Johar) से लेकर सलमान खान (Salman Khan) तक सभी लोगों के निशाने पर आ गए हैं।

अब इसी मुद्दे पर टीवी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) भी सामने आई हैं। उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर अपनी राय रखी (Hina Khan on nepotism) और इसे गहराई से समझाया कि स्टारकिड और एक आउटसाइडर में क्या फर्क हो सकता (Hina Khan on difference between starkid and outsider) है।

हिना खान ने इंडिया टुडे से बातचीत में भाई-भतीजावाद को लेकर कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरे पास अच्छी परफॉर्मेंस देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं (Hina says I don’t have second option) है। स्टार किड्स और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए कई मौके होते हैं। किसी स्टार किड को फिल्म फ्लॉप से फर्क नहीं पड़ता (Starkids don’t afftected by flop) लेकिन मेरे साथ ऐसा हो तो काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा मौका फिर नहीं मिल पाएगा। यही फर्क है कि स्टार किड्स की फिल्में ना भी चले तो उन्हें आगे भी मौके देने वाले बहुत हैं लेकिन मुझे अपने काम से बार-बार साबित करना होगा।

हिना ने आगे कहा कि किसी बड़े डायरेक्टर के सामने नोटिस में आने के लिए मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देनी (Hina Khan on good performance) होगी। मैंने अभी तक टीवी, वेबसीरीज और फिल्मों में काम किया है जहां मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूं। हमें लगता है कि जब हम अच्छा काम करेंगे तो कोई इसे नोटिस करेगा।

बता दें कि कुछ दिनों से हिना खान के नागिन 5 में एंट्री (Hina Khan in Naagin 5) को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि हिना वाकई उसका हिस्सा बनने वाली हैं या नहीं।