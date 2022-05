कांस में इग्नोर की गईं हिना खान! ओपनिंग सेरेमनी का नहीं मिला इनवाइट,अगले साल नहीं करेंगी शिरकत

इन दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीन हसीनाएं अपना जलवा बिखेर रही हैं। टीवी से लेकर बॉलीवुड तक की अभिनेत्रियां यहां मौजूद हैं। सभी एक दूसरे को अपने लुक्स से टक्कर दे रही हैं। कोई किसी से कम नहीं लग रहा है।

Updated: May 20, 2022 11:30:44 am

टीवी से बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से पहचान बनाने वाली हिना खान एपने लुक्स के चलते सुर्खियों में बनी हुई हैं, लेकिन इस बीच उन्हें एक चीज काफी खटक रही है, जिससे उनका दिल टूट गया है। दरअसल में हिना कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारतीय पवेलियन के ओपनिंग सेरेमनी में न्यौता नहीं मिलने पर नाराज हैं। जिस दिन इस आयोजन का आरंभ किया गया उस दौरान कई हस्तियां मौजूद थीं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ- साथ यहां दीपिका पादुकोण, उर्वशी रौतेला, पूजा हेगड़े, तमन्ना भाटिया, सिंगर मामे खान समेत कई सेलेब्स यहां आए थे, लेकिन पते की बात ये थी कि इस दौरान हिना खान यहां नहीं थीं। दरअसल उन्हें इसके लिए इनवाइट नहीं किया गया था, जिससे वो काफी गुस्सा हैं।

hina khan upset for not being invited to cannes 2022 opening ceremony