कैसे हुई थी Mahabharat के सबसे मुश्किल सीन की शूटिंग, बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह को क्या सहना पड़ा था दर्द?

नई दिल्ली | लॉकडाउन (Lockdown) के चलते टीवी पर पुराने सीरियल्स का फिर से प्रसारण दर्शकों का पूरा मनोरंजन कर रहा है। पुराने सबसे ज्यादा जिन सीरियल्स को पसंद किया गया वो माइथोलॉजिकल शोज हैं। रामायण और महाभारत ने टीआरपी के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूरदर्शन पर आ रहे महाभारत सीरियल को आज भी दर्शक उतनी ही उत्सुकता और प्रेम के साथ देख रहे हैं। बी आर चोपड़ा (BR Chopra) द्वारा बनाई गई महाभारत (Mahabharat) के कई ऐसे किस्से भी हैं जिनके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं जिनमें से सबसे ज्यादा चर्चित और दर्दनाक सीन भीष्म पितामह का बाणों की शैया पर लेटना था।





Bheeshm falls. Not on ground but on Bannon ki Shayya. Great scene. Because it was picturised beautifully, painfully with full crafts envolved. Every arrow was shot,reacted and crafted individually. There were no special effects there. There was Me, Arjun and arrows. Nothing else.