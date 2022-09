बढ़े वजन से कपिल शर्मा को आया था 'द कपिल शर्मा शो' का आइडिया, कॉमेडियन को ऑफर हुआ था ये शो लेकिन बाद में ऐसे पल्टी बात

जब से 'द कपिल शर्मा शो' के नए सीजन की खबर आई है तब से सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शो 10 सितंबर से हंसाने-गुदगुदाने के लिए तैयार है। इस बार द कपिल शर्मा शो पूरी तरह से नए अवतार में देखा जाएगा, जिसमें निर्माताओं ने कुछ बदलाव किए हैं। इस बार कपिल की टीम में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। इस बार शो में सास-ससुर की एंट्री भी होगी।

फैंस 'द कपिल शर्मा शो' के नए सीजन की खबर से काफी खुश हैं। शो 10 तारीख से टीवी पर दस्तक दे देगा। हाल ही में इसके नए प्रोमो सामने आए हैं, जिसमें 'सास-ससुर' की मजेदार एंट्री दिखाई गई है। इसे देखकर फैंस से रहा नहीं जा रहा है और वो इसके टेलीकास्ट होने का वेट कर रहे हैं। ये शो लंबे समय से लोगों के चेहरे पर हंसी लाने का काम कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस शो का आइडिया कॉमेडियन को कहा से मिला था नहीं? तो चलिए हम बताते हैं।

how the kapil sharma show has started know the story behind it here