टीवी की दुनिया का चर्चित शो 'India's Next Superstar' का आज विजेता चुन लिया गया । अपनी एक्टिंग और डांस के बल पर कुल 8 कंटस्टेंट्स ने सेमीफाइनल राउंड में जगह बनाई थी जिनमें से 6 प्रतियोगी ही फिनाले राउंड में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सके,लेकिन सबको पछाड़ते हुए नताशा और अमन ने शो का ताज अपने नाम किया। इसके साथ ही श्रुति शर्मा को स्पेशल कैटेगरी में चुना गया। गौरतलब है कि विनर का चुनाव पब्लिक वोटिंग नहीं बल्कि रोहित शेट्टी और करण जौहर ने किया।

शो की परफॉर्मेंस

रियलिटी शो India’s Next Superstar के ग्रैन्ड फिनाले की लाजवाब शुरूआत हुई। शो के जज करण जौहर और रोहित शेट्टी ने धमाकेदार प्रस्तुति दी। जजेस की स्पेशल परफॉर्मेंस के बाद एक-एक करके सभी कंटेस्टेंट्स ने प्रस्तुति दी।

हर्षवर्धन ने शो की पहली परफार्मेंस दी। उन्होंने ‘आज की पार्टी मेरी तरफ से’ गाने से की शुरूआत किया। उनकी प्रस्तुति में डांस के साथ-साथ एक्टिंग का भी लाजवाब तड़का था। उनके परफार्मेंस में करणवीर बोहरा साथ निभा रहे थे। दोनों ने 2 भाईयों की कहानी प्रस्तुत की जिसमें एक गैंगस्टर और एक पुलिस वाला होता है।

शो की दूसरी परफॉर्मेंस आशीष और नताशा भारद्वाज ने दी। नताशा ने 'आशिक बनाया...' गाने से प्रस्तुति की शुरुआत की। उनके परफॉर्मेंस से जज से लेकर दर्शक तक मंत्रमुग्ध हो गए।

अगली प्रस्तुति अमन की रही। अमन ने फिल्म ‘फिल्लौरी’ की थीम पर परफॉर्म किया और सभी को काफी एंटरटेन किया।

शो में स्पेशल अपीरियंस देने के लिए रेपर बादशाह भी पहुंचे। उन्होंने अपने आने वाले गाने को भी प्रमोट किया। उनके साथ आस्था गिल भी शो में पहुंची। बादशाह ने अपने कुछ हिट गाने गाए। करण जौहर और कुछ और प्रतियोगियों ने भी उनका साथ निभाया।

ग्रैन्ड फिनाले की चौथी प्रस्तुति मुरादाबाद की नैना ने दी। नैना ने ‘नशे पे चढ़ गई…’ गाने पर परफॉर्म किया। डांस के बाद उन्होंने एक प्यारा सा रोमांटिक एक्ट प्रस्तुत किया। अर्जन बिजलानी ने नैना का साथ निभाया।

विजेता कास्ट होंगे करण और रोहित की अगली फिल्म में

दोनों विनर्स को करण जौहर और रोहित शेट्टी की फिल्म में कास्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि इन दोनों एक्टर्स को रणवीर सिंह और सारा अली खान की आगामी फिल्म 'सिंबा' में काम करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि रोहित और करण दोनों की यह अगली फिल्म होगी।

20 कंटस्टेंट्स से हुई थी शो की शुरूआत

'इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स' का सफर 20 कंटस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ था। इस शो का लक्ष्य आम आदमी को अपनी काबिलियत दिखाने और अपने जुनून को साबित करने का मौका देना था। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने इन चुने गए सभी कंटस्टेंट्स को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक्टिंग, फिटनेस, डांसिंग से जुड़ी ट्रेनिंग दी थी।

टीवी स्टार्स ने किया परफॉर्म

फिनाले में कई टीवी स्टार्स भी परफॉर्म करते नजर आएंगे। करणवीर बोहरा, सनाया ईरानी , प्रियांक शर्मा, अदा खान और अर्जुन बिजलानी ने अपनी एक्टिंग और डांसिंग से जलवे बिखेरेंगे।

इन कंटस्टेंट्स ने फाइनल में किया था प्रवेश

शो के कुल 6 प्रतियोगियों ने फाइनल राउंड में प्रवेश किया

1.आशीष मेहरोत्रा

2.अमन गंडोत्रा

3. हर्षवर्धन देव

4.श्रुति शर्मा

5.नताशा भारद्वाज

6.नैना सिंह

