Indian Idol 11: Top 15 contestants: सनी की कहानी देख बोले आनंद महिन्द्रा, आंसू रोककर दिखाओ...

मुंबई। Indian Idol 11: Top 15 contestants names में एक नाम ऐसा है जो सुर्खियां बटोर रहा है। जी हां, ये नाम है 'बूट पॉलिश' करने वाले सनी का। सनी की कहानी देख नामी उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी भावुक हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर सनी की कहानी शेयर करते हुए चैलेंज भी दे डाला कि अगर कोई भी उनकी स्टोरी सुनेगा तो रोए बिना नहीं रह पाएगा।

आपको बता दें कि इंडियन आइडल 11 के आॅडिशन राउंड में पंजाब के भटिंडा के रहने वाले सनी ने कमाल की गायकी दिखाकर जजेज का दिल जीत लिया था। सनी 'बूट पॉलिश' कर आजीविका चलाते हैं। उनकी मां गुब्बारे बेचकर पेट भरती हैं। सनी ने गाने की ट्रेनिंग नहीं ली है। उनका कहना है कि फोन पर गाने सुनकर सिंगिंग सीखी है।

सोशल मीडिया पर सनी की कहानी से अभिभूत उद्योगपति आनंद महिन्द्रा ने सोशल मीडिया पर सनी की का वीडियो शेयर करते हुए लिखा,'आगे बढ़ने वाले लोगों के बारे में जानने के लिए दिवाली परफेक्ट मौका है। एक मित्र ने मुझे ये कहते हुए भेजा है कि इसे देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी पूरी क्लिप आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। टीवी और सोशल मीडिया ने दूर-दराज के क्षेत्रों से टैलेंट खोजकर शानदार सेवा की है।'

Diwali is the perfect day to learn about people who Rise. A friend sent me this saying he was in tears watching it. Find the whole clip on YouTube & I challenge you to remain dry-eyed. TV & social media have done us a great service: Discovering talent in the humblest locations pic.twitter.com/dbf7SFmWAj