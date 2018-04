चर्चित रिएलिटी शो 'India's Next Superstars' ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर चुका है। शो को उसके 6 फाइनल कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं। अब इन सेलेक्टेड प्रतियोगियों के बीच फिनाले में मुकाबला होना है। जो इस मुकाबले में जीता उसी के सिर सजेगा 'India's Next Superstars' का ताज। फिनाले को लेकर शो के कंटेस्टेंट्स से लेकर जजेस खास तैयारियों में लगे हैं।

शोले के जय-वीरु बने करण जौहर और रोहित शेट्टी

शो के सेमीफाइनल में कई यादगार लम्हें रहे। इसमें रोहित शेट्टी और करण जौहर के बीच फिल्माया गया फिल्म 'शोले' का 'जय-वीरू' का सीन भी एक है। दरअसल, कार्यक्रम में आशीष-नैना ने 'गोलमाल' फिल्म के गाने पर डांस किया। इस परफॉर्मेंस में उन्होंने ऑटो भी चलाया जिसके बाद शो के एंकर करण वाही और रित्विक धनजानी ने रोहित को ऑटो चलाने का चैलेंज दिया। रोहित ने चैलेंज को पूरा करते हुए स्टेज पर ऑटो चलाया। इस दौरान करण जौहर ऑटो में पीछे बैठे थे। इस राइड के बारे में करण जौहर ने बोला ' हम एकदम जय-वीरु लग रहे थे '

Congratulations to the Top 6! See you next weekend at 8pm for some crazy Semi-Finale performances. #IndiasNextSuperstars #NaKhaandanNaSifaarish pic.twitter.com/oR6Iwcbe4Z