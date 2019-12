बिग बॉस की चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड! इनके आगे सलमान की भी नहीं चल पाती

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 13' (Big Boss 13) जब से शुरू हुआ है तभी से इसके झगड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीजन का सबसे बड़ा झगड़ा इस बार वीकेंड के वार में देखने को मिला। जब रश्मि (Rashmi Desai) और सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) का झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी। उसके बाद जब सलमान आए तो उन्होंने रश्मि और सिद्धार्थ की जमकर क्लास लगाई। हालांकि सलमान पर पक्षपात का आरोप लगता आया है। रश्मि सिद्धार्थ की लड़ाई में माना जा रहा था कि सलमान सिद्धार्थ को फटकारेंगे, क्योंकि उन्होंने रश्मि को नौकरानी कहा था, लेकिन सलमान ने सिद्धार्थ को कुछ भी नहीं कहा। जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या सलमान सिद्धार्थ को लेकर पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं?

सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है कि मनीषा शर्मा की वजह से खुद सलमान खान (Salman Khan) भी सिद्धार्थ शुक्ला को कुछ नहीं कह पाते। 'बिग बॉस' के एक फैन पेज ने ये दावा किया है कि बिग बॉस मेकिंग टीम की चीफ कंटेंट ऑफिसर मनीषा शर्मा हैं। मनीषा सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड भी हैं। मनीषा की वजह से ही सिद्धार्थ कलर्स टीवी पर ही आने वाले शो 'खतरों के खिलाड़ी' के विजेता बने थे। इसका खुलासा गौहर खान के एक ट्वीट के जरिए भी हुआ। गौहर खान ने ट्ववीट किया था कि 'सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत गंदा बोला है। अच्छा मौका है अपना पक्ष रखने के लिए, सिर्फ एक ही इंसान बोलता है। ये बिग बॉस नहीं सिद्धार्थ शुक्ला शो है।'

इसके बाद गौहर के ट्वीट को वायाकॉम 18 के एक्स सीओ राज नायक ने रीट्वीट किया करते हुए मनीषा शर्मा को टैग किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। इतना ही नहीं रश्मि ने भी बातों बातों में मनीषा शर्मा का नाम लिया था। जब रश्मि वीकेंड के वार में सलमान खान से कहती हैं कि 'हर मतलब सही नहीं होता है, सर और ये बात शो में पीछे बैठने वाली औरत को समझना चाहिए।' ऐसा माना जा रहा है कि रश्मि का इशारा सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड मनीषा शर्मा की ओर था।

