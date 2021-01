Rakhi Sawant से पंगा लेना इन सदस्यों को पड़ा भारी, इस हफ्ते होगा शॉकिंग एविक्शन.. ये सदस्य होगा बेघर?

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में एक के बाद एक सदस्य दर्शकों के निशाने पर आ रहे हैं। बीतें दिनों जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) से लेकर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) तक ने राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने पंगा ले लिया था। घर के कई कंटेस्टेंट्स ने मिलकर राखी का मजाक बनाया था। जो राखी के फैंस और कई लोगों का पसंद नहीं आया। वहीं दर्शक भी इस बात से काफी नाखुश दिखाई दिए। अब बिग बॉस ने भी राखी से पंगा लेने वालों को कड़ी सजा सुना दी है। दरअसल, घर के नियमों को तोड़ने के कारण जैस्मिन भसीन, रुबीना दिलैक, अली गोनी और अभिनव शुक्ला मुसीबत में फंस गए हैं। बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क में उल्लंघन करने के कारण इन चारों को सीधे नॉमिनेट कर दिया है। जिससे ना सिर्फ दर्शकों को झटका लगा है बल्कि बाकी घरवालें भी हैरान हो गए हैं।

