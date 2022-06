Jasmin Bhasin ने Aly Goni के साथ अपनी शादी का बताया सच, कहा- 'प्यार के लिए 3 साल तक करना पड़ा इंतजार'

Jasmin Bhasin और Aly Goni टीवी जगत के फेमस कपल्स में से एक हैं। इनको साथ में खूब प्यार मिलता है। दोनों अक्सर साथ में स्पॉट किए जाते हैं। वहीं दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर खूब प्यार लुटाते नजर आते हैं। अब जैस्मिन ने अपने और अली के रिश्ते पर खुलकर बात की।

जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) और अली गोनी (Aly Goni) की मुलाकात ‘खतरों के खिलाड़ी 9’ पर हुई थी। तब दोनों दोस्त थे। इसके बाद दोनों को बिग बॉस में साथ देखा गया। .हां दोनों ने अपने रिश्ते को आधिकारिक किया। वही अब अपने एक इंटरव्यू में जैस्मिन भसीन ने अली गोनी संग अपनी शादी की अफवाहों पर बात की है।

jasmin bhasin speak about her marriage with aly goni